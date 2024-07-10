Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией — таможня

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша прекратила пропуск грузовых автомобилей в пункте пропуска «Козловичи» на белорусской границе. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

«Польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска „Козловичи“, — говорится в тексте.