Общий объем выплат пострадавшим от паводка в РФ составил почти 11 млрд рублей — Куренков
17:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
98% заявлений от пострадавших в результате весеннего паводка в России уже обработаны, людям выплачено почти 11 млрд рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«В настоящее время 98% всех заявлений уже отработаны. Всего единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек. Финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавшим. <…>. Общий объем выплат составил почти 11 млрд рублей», — сказал он на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
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