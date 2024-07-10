Общий объем выплат пострадавшим от паводка в РФ составил почти 11 млрд рублей — Куренков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

98% заявлений от пострадавших в результате весеннего паводка в России уже обработаны, людям выплачено почти 11 млрд рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«В настоящее время 98% всех заявлений уже отработаны. Всего единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек. Финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тысячам пострадавшим. <…>. Общий объем выплат составил почти 11 млрд рублей», — сказал он на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.