Появление в продаже билетов на прямsе рейсы Париж-Москва было ошибкой – Air France
20:23 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французская авиакомпания Air France опровергла возобновление прямых рейсов из Франции в Россию, указав, что соответствующие билеты были размещены на ее сайте по ошибке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Рейсы Air France в Москву и из нее на данный момент приостановлены. Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена», — сообщили в компании.
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