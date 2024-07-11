0
0
57
НОВОСТИ

РФ должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением — Медведев

11:05 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале он процитировал фрагмент декларации саммита НАТО: «Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО».

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше — и того, и другого», — резюмировал замглавы СБ РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 11.07.2024
Береговая охрана США обнаружила китайские корабли в Беринговом море
0
68
10:32 11.07.2024
В Южном военном округе планируется создать центр протезирования — Цивилева
0
111
10:20 11.07.2024
Администрация Байдена негативно восприняла визит Моди в Россию — Bloomberg
0
133
10:05 11.07.2024
Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен, утверждает Сийярто
0
159
10:00 11.07.2024
Поездка Орбана в РФ стала нарушением законов Евросоюза — юридическая служба ЕС
0
165
09:32 11.07.2024
СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
0
220
09:20 11.07.2024
Система ПРО НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность — альянс
0
211
09:05 11.07.2024
НАТО сможет пригласить Украину в альянс, когда союзники согласятся с этим — декларация
0
273
09:00 11.07.2024
Средства ПВО сбили пять БПЛА над Подмосковьем, Брянской, Тамбовской, Тульской областями
0
252
22:10 10.07.2024
Польша начала подготовку первой «украинской бригады»
0
802

Возврат к списку