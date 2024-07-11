РФ должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением — Медведев

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале он процитировал фрагмент декларации саммита НАТО: «Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО».

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше — и того, и другого», — резюмировал замглавы СБ РФ.