РФ должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением — Медведев
11:05 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
В своем телеграм-канале он процитировал фрагмент декларации саммита НАТО: «Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО».
«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше — и того, и другого», — резюмировал замглавы СБ РФ.
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