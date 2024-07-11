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НОВОСТИ

Франция, ФРГ, Италия и Польша будут разрабатывать крылатые ракеты большой дальности

18:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Подробности пока не приводятся. В частности, не уточняется, идет ли речь об обязывающем соглашении или о меморандуме о намерениях.

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