Франция, ФРГ, Италия и Польша будут разрабатывать крылатые ракеты большой дальности

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Подробности пока не приводятся. В частности, не уточняется, идет ли речь об обязывающем соглашении или о меморандуме о намерениях.