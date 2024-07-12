Чешское посольство в Москве облили красной краской

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные облили вход на территорию чешского посольства в Москве на улице Юлиуса Фучика красной краской, передает корреспондент ТАСС.

Пострадал забор с табличкой прямо под флагами Чехии и ЕС, а также вращающаяся железная калитка. На данный момент рабочие смыли большую часть краски, обстановка у диппредставительства спокойная.