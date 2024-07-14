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НОВОСТИ

Обновлено Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа убит - WP

02:50 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб во время инцидента со стрельбой на митинге республиканца Дональда Трампа в штате Пенсильвания, подозреваемый в совершении нападения убит. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на прокурора округа Батлер в Пенсильвании Ричарда Голдингера.

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