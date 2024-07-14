Публичное выступление Трампа было прервано выстрелами. На видео было видно, что у него окровавлено ухо
01:35 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выстрелы, предположительно, прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Трансляция, которая велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN, прервалась. Трамп прервал речь. На видеозаписи было видно, что у него окровавлено ухо.
Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, в штате Пенсильвания. Как сообщила консервативная медиакомпания RSBN, стрелявший пока не пойман.
По ее информации, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.
Новость дополняется. Обновлено 14.07.2024 01:47
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