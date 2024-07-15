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Боррель устроит заседание глав МИД ЕС, чтобы они бойкотировали встречу в Венгрии — Politico

10:00 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель соберет европейских дипломатов на заседание глав МИД ЕС в августе в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Венгрия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланировала провести встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Будапеште 28–29 августа. «Если в те же дни состоится официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут приехать в Будапешт», — заявил один из дипломатов.

Другой собеседник издания отметил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотят «послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

По данным газеты, проведение параллельной встречи обсуждается несколькими странами ЕС, в том числе Германией и Францией. Соответствующий план, как ожидается, будет представлен в среду.

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