Ростовская АЭС вернула в работу энергоблок № 1

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ростовская АЭС вновь включила в работу энергоблок № 1. Об этом сообщается в телеграм-канале концерна «Росэнергоатом».

«Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок № 1 в сеть. К 05:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт», — говорится в сообщении.