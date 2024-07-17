КНР приостанавливает консультации по контролю над вооружениями с США — МИД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи американской стороной оружия администрации острова Тайвань. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«В течение определенного периода времени США продолжали продажу вооружений администрации Тайваня, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные переговоры. <…> Китай принял решение приостановить консультации [по контролю над вооружениями и нераспространению] с США», — отметил он.