Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима», — сказала судья.