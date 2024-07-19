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НОВОСТИ

Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже

15:32 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима», — сказала судья.

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