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НОВОСТИ

Центральная группировка войск освободила населенный пункт Юрьевка ДНР

16:12 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Центральной группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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