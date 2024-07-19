Центральная группировка войск освободила населенный пункт Юрьевка ДНР
16:12 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Центральной группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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