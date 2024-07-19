Центральная группировка войск освободила населенный пункт Юрьевка ДНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Центральной группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.