Зеленский в интервью СМИ согласился вести переговоры с РФ «с теми, кто в России все решает»
17:15 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров.
«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <…>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — добавил он.
15 июля Зеленский сказал, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.
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