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НОВОСТИ

В Сумской области на севере Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура

10:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты критической инфраструктуры, расположенные в Шосткинской общине Сумской области на севере Украины, получили повреждения в результат взрывов в ночь на вторник. Об этом сообщила военная администрация региона.

В сообщении в телеграм-канале администрации не уточняется, какие именно и сколько объектов оказались повреждены. «На месте работают все необходимые службы», — добавили власти Сумской области.

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