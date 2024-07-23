В Сумской области на севере Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты критической инфраструктуры, расположенные в Шосткинской общине Сумской области на севере Украины, получили повреждения в результат взрывов в ночь на вторник. Об этом сообщила военная администрация региона.

В сообщении в телеграм-канале администрации не уточняется, какие именно и сколько объектов оказались повреждены. «На месте работают все необходимые службы», — добавили власти Сумской области.