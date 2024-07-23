Доходы бюджета РФ растут, но «лишних денег нет» — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходны бюджета РФ растут, но лишних денег в стране нет, поэтому надо следить за финансовой дисциплиной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком.

«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет», — сказал глава государства.

«Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной», — добавил Путин, обращаясь к Ковальчуку.