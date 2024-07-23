0
0
69
НОВОСТИ

Клиенты Сбера чаще заключают сделки хеджирования накануне заседаний Банка России

16:10 23.07.2024

Сбербанк отмечает рост популярности сделок с финансовыми инструментами, позволяющими управлять рыночным риском. Это, в частности, связано с сохраняющейся волатильностью на рынке процентных ставок. Так, накануне заседаний Банка России по ключевой ставке корпоративные клиенты Сбера гораздо чаще обычного заключают сделки хеджирования с помощью производных финансовых инструментов и тем самым защищают бизнес от процентных рисков. Так, перед последним заседанием регулятора, которое состоялось 7 июня, юрлица заключили в 5 раз больше таких сделок, чем в среднем за день в июне. Похожая динамика наблюдалась накануне заседаний Банка России в марте и апреле: тогда число сделок по хеджированию процентного риска в 2 и 3,5 раза превышало среднедневной показатель соответствующего месяца.

Рост ключевой ставки ЦБ увеличивает стоимость заемных средств для бизнеса и может привести к финансовым потерям. Хеджирование процентного риска по кредитам с плавающей ставкой позволяет корпоративным клиентам Сбера снижать затраты в период повышенной волатильности. Доля кредитов с плавающей ставкой, выданных юрлицам, в портфеле банка превышает 50%. Для управления процентным риском компании чаще всего используют опцион КЭП (64% всех сделок), который ограничивает максимальное значение плавающей ставки по кредиту на комфортном для клиента уровне.

«Сбер постоянно разрабатывает продукты и технологии, которые помогают российским компаниям, – отметил Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка. – Недавно нашим клиентам стали доступны модифицированные инструменты по управлению процентным риском с возможностью индивидуальных настроек под потребности бизнеса: процентный своп с целевым уровнем прибыли и сделки КЭП с лимитом выплат. Думаю, эти разработки будут востребованы компаниями независимо от того, где обслуживается кредит – в Сбере или другом банке».

Процентный своп с целевым уровнем прибыли в начале срока финансирования позволяет получить пониженную фиксированную ставку по сравнению с обычной ставкой кредитования. Это защищает клиента от роста ключевой ставки ЦБ, пока совокупная сумма выплат в его пользу не достигнет целевого значения.

Сделка КЭП с лимитом выплат – это модификация стандартной сделке КЭП на процентную ставку. Продукт обеспечивает защиту от роста плавающей ставки до момента, пока не будет достигнут лимит выплат, установленный в договоре. Инструмент выступает альтернативой классической сделке фиксации максимума процентной ставки и подходит для тех клиентов, кому нужна защита от ее резких краткосрочных скачков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:33 23.07.2024
Игорь Сечин: энергетическое сотрудничество России и Китая укрепляется
0
29
16:32 23.07.2024
Госдума дала полиции право принимать решение о выдворении иностранцев
0
45
16:12 23.07.2024
Отношения Сербии и России останутся очень хорошими вопреки недоброжелателям — Вучич
0
90
16:00 23.07.2024
Нарушивших законы РФ иностранцев надо высылать из страны — Володин
0
107
15:32 23.07.2024
Россия продолжает поставлять нефть в Словакию и Венгрию по «Дружбе» — Новак
0
171
15:12 23.07.2024
Госдума ввела в УК РФ наказание до 2 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков
0
174
15:02 23.07.2024
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
0
202
15:00 23.07.2024
Проявления конфронтации видны в обновленной стратегии США по Арктике — Песков
0
183
14:32 23.07.2024
Доходы бюджета РФ растут, но «лишних денег нет» — Путин
0
250
14:12 23.07.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Ивано-Дарьевки ДНР
0
248

Возврат к списку