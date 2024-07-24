Установлена причина глобального сбоя устройств, работающих на ОС Windows - компания CrowdStrike

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ошибка в обновлении антивирусного программного обеспечения Falcon Sensor, которая привела к глобальному сбою компьютерных устройств на базе операционной системы Windows, не была выявлена из-за неполадки при диагностике, сообщила американская компания — разработчик решений в области информационной безопасности CrowdStrike.

«Из-за ошибки в валидаторе содержимого один из двух шаблонов прошел проверку, несмотря на наличие проблемного содержимого», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.