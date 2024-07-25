Правительство ФРГ скрывает, кто стоит за подрывом «Северных потоков» — депутат Бундестага
14:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии, вероятно, знает, что за подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят США или партнеры, и поэтому замалчивает результаты расследования диверсии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.
«Из ответа правительства ФРГ косвенно видно, что оно знает, что за этой атакой стоят США или дружественные страны», — сказал Котре, комментируя ответ федерального правительства на запрос депутатов от фракции АдГ в Бундестаге по ситуации вокруг «Северных потоков». «Правительство Германии препятствует везде, где только может, и делает вид, будто ничего не знает, хотя, очевидно, что оно должно что-то знать», — отметил депутат. «Оно [правительство ФРГ] не хочет никаких результатов расследования, потому что знает, что за этим нападением стоят партнеры», — считает он.
В настоящее время многое, по мнению Котре, указывает на то, что виновником являются США. И правительство Германии, как полагает он, стремится избежать, чтобы данная информация была раскрыта. «Оно ничего не знает о [результатах] расследований в Дании и Швеции. Оно ничего не знает о расследовании Nord Stream 2 AG», — констатировал депутат. «Становится ясно, что федеральное правительство не желает получать никакой информации. Оно не хочет обнародовать результаты расследования», — резюмировал Котре.
В то же время депутат подчеркнул, что нынешнее правительство Германии не преследует интересы страны. «Мы знаем подробности от [американского журналиста] Сеймура Херша, они ошеломляющие, и мы должны предположить, что в этом замешаны и другие страны», — заметил Котре, уточнив, что все это еще раз показывает, что действующее федеральное правительство не заботится об интересах Германии. В частности, оно не хочет получать дешевый газ из России, заключил депутат.
Ранее депутаты от фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге направили правительству ФРГ запрос, в котором содержалось около 100 вопросов относительно подрыва «Северных потоков».
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