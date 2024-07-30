В первом полугодии 2024 года чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" составил 480,641 млрд руб - отчетность
18:20 30.07.2024 Источник: Интерфакс
Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом полугодии 2024 года составил 480,641 млрд рублей после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года, сообщается в отчетности ПАО.
"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.
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