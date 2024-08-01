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НОВОСТИ

США не подготовили план Б на случай эскалации конфликта на Ближнем Востоке — Politico

12:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не разработали серьезный план Б на случай провала переговоров о перемирии в секторе Газа и дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале газеты Politico.

Как отмечает издание, ранее обсуждались другие варианты стабилизации ситуации, включая попытки убедить лидеров ХАМАС сдаться и уехать из конфликтного региона, однако сейчас такое развитие событий не кажется реалистичным. Газета также отметила, что в последние несколько недель переговорный процесс между Израилем и ХАМАС замедлился, и американские чиновники опасаются новых столкновений в регионе в отсутствие договоренностей о перемирии.

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