Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными — Песков

17:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными между Россией и США. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока на эту тему ничего не говорим», — ответил представитель Кремля на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения турецкого телеканала NTV о факте обмена в аэропорту Анкары.