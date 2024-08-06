Путин поручил к осени выделить средства на научные центры мирового уровня

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России должно к 1 сентября выделить средства на создание научно-образовательных центров мирового уровня, а также реализацию федеральных научно-технических программ до 2030 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Кабмин должен обеспечить финансирование программ развития генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований, а также поддержать кооперацию «образовательных организаций высшего образования, научных организаций и производственных предприятий», указывается в опубликованном на сайте Кремля поручении.

Кроме того, правительство должно довести выделенные на нацпроекты средства до российских регионов.