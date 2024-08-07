Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО минувшей ночью сбили 11 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ, в том числе 4 над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью», — сообщили в ведомстве.