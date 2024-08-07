Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ
09:00 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО минувшей ночью сбили 11 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ, в том числе 4 над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью», — сообщили в ведомстве.
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