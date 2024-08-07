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Скопление газа в доме Нижнего Тагила произошло из-за ненадлежащего обслуживания газовиками - следствие

12:00 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие считает, что скопление газовоздушной смеси в частично обрушившемся из-за взрыва доме в Нижнем Тагиле произошло в результате ненадлежащего техобслуживания задержанными газовиками. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми соответствующего оборудования в жилом доме произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением части многоквартирного жилого дома по улице Сибирской в городе Нижнем Тагиле. В результате произошедшего погибли и пострадали люди, уничтожено имущество», — говорится в сообщении.

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