США пополнят группировку боевых кораблей в Средиземном море атомной подлодкой и авианосцем
07:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Пентагона.
Как следует из документа, Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, в котором «подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля», а также заявил об «усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе».
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