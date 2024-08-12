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США пополнят группировку боевых кораблей в Средиземном море атомной подлодкой и авианосцем

07:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, в котором «подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля», а также заявил об «усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе».

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