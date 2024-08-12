Радиационный фон в Курской области находится в норме — Скворцова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиационный фон на территории Курской области находится в норме, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Плюс, конечно, [в Курской области работает] наша разведка радиационная и химико-токсикологическая. Пока все в норме, не превышает нормативы», — сказала она журналистам в ходе форума «Армия».