Радиационный фон в Курской области находится в норме — Скворцова
13:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радиационный фон на территории Курской области находится в норме, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
«Плюс, конечно, [в Курской области работает] наша разведка радиационная и химико-токсикологическая. Пока все в норме, не превышает нормативы», — сказала она журналистам в ходе форума «Армия».
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