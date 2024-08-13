28 человек ранены, 1 погиб при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске ЛНР
15:00 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу в Лисичанске ЛНР кассетным боеприпасом, в результате 28 человек ранены, еще 1 мирный житель погиб. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом», — написал он в телеграм-канале.
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