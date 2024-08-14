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Курская АЭС продолжает штатную работу на фоне введенного в регионе режима КТО

13:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курская атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове Курской области, работает штатно на фоне введенного режима контртеррористической операции (КТО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

«Ситуация штатная. Работают оба энергоблока», — сообщил собеседник агентства.

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