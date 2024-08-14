Курская АЭС продолжает штатную работу на фоне введенного в регионе режима КТО
13:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курская атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове Курской области, работает штатно на фоне введенного режима контртеррористической операции (КТО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».
«Ситуация штатная. Работают оба энергоблока», — сообщил собеседник агентства.
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