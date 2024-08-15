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Морская полиция Китая вытеснила судно Японии у спорных островов Дяоюйдао

10:00 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катера морской полиции КНР вытеснили рыболовецкое судно Японии из акватории у спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило Управление береговой охраны (УБО) Китая.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, 14 августа японское судно «Цурумару» «незаконно зашло в воды, прилегающие к архипелагу». «Катера УБО приняли необходимые ответные контролирующие меры и предупредили судно о необходимости удалиться», — говорится в сообщении.

В нем указывается, что китайская сторона намерена отстаивать свои интересы на море, защищать суверенитет и национальную безопасность КНР. «Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила всю противозаконную деятельность в этой акватории», — подчеркнуло УБО.

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