РФ не потерпит поражение на Украине, США должны предложить ей компромисс — эксперты
12:05 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вероятность поражения России в конфликте на Украине минимальна, Вашингтону следует принудить Киев пойти на уступки в целях мирного урегулирования. Такое мнение выразили эксперты Центра стратегических исследований Университета Тафтса (штат Массачусетс) Майкл Коэн, Кристофер Пребл и Моника Тофт в колонке для журнала Foreign Affairs.
По их словам, Россия «почти наверняка не потерпит поражения на Украине», поэтому США стоит «задуматься о цене мира» и компромиссе, «который сделает мир более стабильным местом», даже если будет казаться, что Москва «получила, что хотела». Альтернативой этому станет «кровавый тупик на Украине», подчеркивают авторы.
По их мнению, уверенность Вашингтона, что победа в конфликте представляет собой «игру с нулевой суммой», ошибочна. В качестве примера они приводят провальную для США войну в Афганистане и отмечают, что Вашингтон пытался добиться «безоговорочного военного и политического поражения» радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), чем вынудил его продолжать борьбу. Ту же ошибку США допустили в Ираке, подчеркивают эксперты.
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