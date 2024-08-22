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НОВОСТИ

Боррель назвал практически неизбежным начало торговой войны между ЕС и Китаем

10:20 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает практически неизбежным начало торговой войны с Китаем.

«Мы не должны быть наивными, мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в торговую войну [с Китаем] <…>, но, возможно, это неизбежно», — приводит его слова газета South China Morning Post. По оценкам Борреля, вероятное обострение торговых отношений между ЕС и КНР «соответствует логике событий». Он добавил, что Европе не следует вступать в систематическую конфронтацию с Китаем или сдерживать его рост. «Мы не можем противостоять возвышению Китая», — заключил дипломат.

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