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НОВОСТИ

РФ хотела бы помешать попыткам цветной революции в Грузии, делясь разведданными — Нарышкин

15:32 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия хотела бы предотвратить попытки цветной революции в Грузии, публикуя имеющиеся на этот счет разведданные. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя опубликованное накануне службой предупреждение.

«Тот факт, что СВР предавала гласности информацию, которую [мы] добывали и добываем о враждебной деятельности не только западных спецслужб, но и государственных органов, таких как Госдеп США — это мы делаем для того, чтобы внести свой вклад в предотвращение попыток проведения „цветной революции“ в Грузии», — отметил он.

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