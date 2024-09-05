Два безэкипажных катера уничтожены ночью в акватории Черного моря

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09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два безэкипажных катера уничтожены ночью в северо-восточной части акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

«Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера», — сообщили там.