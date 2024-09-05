Сбер: Малый бизнес почувствовал интерес к инвестициям
08:52 05.09.2024
Сбер отмечает увеличение объемов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 млрд руб. — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го. Об этом на IX Восточном экономическом форуме рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. Сегодня банк активно расширяет линейку доступных этому сектору продуктов управления ликвидностью, предлагая не только классические продукты, но и более гибкие варианты размещения свободных средств. Разместить ликвидность онлайн на срок от 1 до 90 дней можно всего за несколько минут. Нужен только брокерский счет.
«В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок РЕПО, чем в июле 2023-го, а объем размещенных за этот период средств удвоился, – сообщил Анатолий Попов. – Подобной динамике способствовал и тот факт, что с июня этого года такие сделки можно проводить в интернет-банке СберБизнес. Предприниматели сразу же отреагировали на запуск РЕПО в СберБизнесе кратным ростом числа сделок. Большинство классических банковских продуктов уже доступно бизнесу онлайн, а сейчас мы начинаем переводить в «цифру» и альтернативные инструменты управления ликвидностью, в том числе на длинном горизонте».
Обратное РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 млн руб. на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно РЕПО «овернайт», которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день.
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