Эстонцы отказались играть с белорусами в плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Эстонии отказалась от матча против команды Белоруссии в плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Об этом сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Белорусские футболисты без борьбы пробились в полуфинал турнира, где сыграют с победителем противостояния между командами Португалии и Швейцарии. Сборная Эстонии сыграет в матчах за 5-8-е места.