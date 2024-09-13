Запад обсуждает усиление поддержки Украины в сфере ПВО — премьер Польши

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны и США обсуждают возможность того, чтобы усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«В интересах Польши и нашей безопасности Украина должна быть так хорошо оснащена, как это возможно, чтобы она могла эффективно защищать свое небо, поскольку это также означает защиту нашего воздушного пространства», — приводит его слова телеканал TVP. Туск добавил, что поддерживает контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу поддержки Киева в сфере ПВО.