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Белоруссия и КНР будут наращивать военное сотрудничество

12:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Китай будут наращивать сотрудничество в оборонной сфере, обсуждают новые сферы взаимодействия. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин Центральному телевидению Китая.

«Мы пообщались с моим коллегой, министром обороны Народно-освободительной армии Китая и наметили дальнейшие перспективы нашего сотрудничества, — сказал министр, чьи слова распространила пресс-служба белорусского военного ведомства. — Сотрудничество в области обороны, миротворческой деятельности, обучения, совместной боевой подготовки — оно у нас уже есть, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы обсудили ряд мероприятий, в которых будем наращивать объемы сотрудничества, обсудили новые сферы взаимодействия». По его словам, пока рано о них говорить. «Когда досконально эти вопросы проработаем, вы, конечно, обо всем узнаете», — отметил Хренин.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день взаимодействие оборонных ведомств двух стран «находится на очень хорошем уровне» и с китайским коллегой он обсудил «дальнейшие перспективы углубления сотрудничества».

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