Ростех представит передовые проекты для здравоохранения и экологии на форуме «БИОПРОМ»

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Ростех представит передовые решения для здравоохранения и экологии на первом международном форуме «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». В этом году Корпорация стала титульным партнером мероприятия. Ключевое событие медицинской отрасли пройдет 7-8 октября. Об этом сообщили в Ростехе.

На форуме будут развернуты экспозиции с демонстрацией новейших медицинских изделий, препаратов и материалов. Передовые разработки в области здравоохранения и экологии представят 104 компании, в том числе компании Ростеха: «Нацимбио», «Швабе», КРЭТ, ОНПП «Технология», «Росэлектроника», «РТ-Инвест», «РТ-Медицинские технологии» и «Уралвагонзавод».

«На форуме Ростех продемонстрирует комплексный подход к решению вопросов здоровья населения и экологии. Мы строим современные клиники и производим высокотехнологичное медицинское оборудование — сейчас это порядка 150 видов изделий. В нашем портфеле также более 200 наименований препаратов для профилактики и лечения. И, конечно, большое внимание мы уделяем проектам, улучшающим состояние экологии. Предприятия Ростеха производят электротранспорт, создают оборудование и инфраструктуру для сортировки отходов, их полезной утилизации. Словом, наши технологии делают жизнь людей более комфортной и здоровой», — сказал статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб.

В рамках деловой программы пройдет более 30 сессий по четырем основным отраслевым направлениям: «БИОТЕХМЕД», «Косметик компонент», «ЭКОБИО» и «ИННОФУД». Все треки объединит подход человекоцентричности и синергии технологий, непосредственно влияющих на качество жизни человека. Именно этот подход практикуют предприятия, работающие над созданием технологий для человека.

Деловая программа будет посвящена вопросам достижения технологического суверенитета, создания новых источников сырья, реализации Стратегии «Фарма-2030», регуляторной политике и международному сотрудничеству в сфере здравоохранения.