Генштаб армии Израиля утвердил план обороны и наступлений на севере страны

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви по итогам оперативного совещания в штабе Северного командования утвердил планы оборонительных и наступательных действий войск на северном направлении. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Сегодня, в среду, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел совещания по оценке ситуации в Северном командовании с участием членов Форума Генштаба и утвердил наступательные и оборонительные планы для северного направления», — говорится в заявлении.