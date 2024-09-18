Генштаб армии Израиля утвердил план обороны и наступлений на севере страны
21:40 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви по итогам оперативного совещания в штабе Северного командования утвердил планы оборонительных и наступательных действий войск на северном направлении. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Сегодня, в среду, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел совещания по оценке ситуации в Северном командовании с участием членов Форума Генштаба и утвердил наступательные и оборонительные планы для северного направления», — говорится в заявлении.
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