Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля
09:32 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление видеохостинга, чтобы иметь больше возможностей дотянуться до зарубежной аудитории. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да», — сказал он в ответ на вопрос, связано ли «оживление» канала с необходимостью лучше доносить точку зрения России до западных зрителей. «Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]», — пояснил Песков.
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