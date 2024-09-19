Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление видеохостинга, чтобы иметь больше возможностей дотянуться до зарубежной аудитории. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да», — сказал он в ответ на вопрос, связано ли «оживление» канала с необходимостью лучше доносить точку зрения России до западных зрителей. «Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]», — пояснил Песков.