Теракт в отношении Татарского и покушение на Прилепина финансировались из одного источника
14:12 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где слушается по существу уголовное дело в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина.
«Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский», — огласила представитель гособвинения материалы уголовного дела.
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