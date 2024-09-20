Строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует до 600 млрд рублей

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует финансирования порядка 500 — 600 млрд рублей до 2030 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в Республику Адыгее.

«У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта „Инфраструктура для жизни“ уточняем планы. Идет бурное обсуждение с учетом тех средств, которые у нас есть. Мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт, на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос. <…> Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 — 600 миллиардов [рублей]. Это программа до 2030 года», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о стоимости реализации проекта.