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Строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует до 600 млрд рублей

16:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует финансирования порядка 500 — 600 млрд рублей до 2030 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в Республику Адыгее.

«У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта „Инфраструктура для жизни“ уточняем планы. Идет бурное обсуждение с учетом тех средств, которые у нас есть. Мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт, на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос. <…> Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 — 600 миллиардов [рублей]. Это программа до 2030 года», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о стоимости реализации проекта.

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