Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Бейруте командира «Хезболлах» Акиля
20:40 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах» Ибрагим Акиль, отвечавший за специальные операции, ликвидирован в результате удара ВВС Израиля по Бейруту. Это подтвердила пресс-служба израильской армии.
«При ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда „Радван“ (элитные подразделения „Хезболлах“ — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении.
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