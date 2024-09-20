Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Бейруте командира «Хезболлах» Акиля

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах» Ибрагим Акиль, отвечавший за специальные операции, ликвидирован в результате удара ВВС Израиля по Бейруту. Это подтвердила пресс-служба израильской армии.

«При ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда „Радван“ (элитные подразделения „Хезболлах“ — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении.