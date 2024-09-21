Америка постепенно наращивает военное присутствие вблизи Аляски - СМИ
09:00 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску, поскольку считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в американской газете Politico.
«Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности, в то время как напряженность у побережья Аляски растет из-за повышения военной активности России и Китая», — отмечается в материале.
«В течение последнего месяца эсминец Sterett был направлен к побережью Аляски в ответ на действия кораблей ВМФ России в этом районе, подразделение Армии [сухопутных войск] США высадилось на отдаленном острове у Аляски, а эскадрилья истребителей, которая там базируется, была приведена в состояние повышенной боевой готовности», — подчеркивает издание. По его версии, американская сторона предприняла эти шаги в ответ на действия сил России и Китая.
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