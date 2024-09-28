10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах с A2 до Baa1 с негативным прогнозом. Как говорится в заявлении на сайте агентства, это произошло из-за обострения конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболлах».

«Ключевым фактором понижения является наша оценка о том, что геополитические риски еще значительнее усилились до очень высоких уровней, что обернулось материальными негативными последствиями для кредитоспособности Израиля как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Интенсивность конфликта между Израилем и „Хезболлах“ значительно усилилась в последние дни», — отмечается в прогнозе.