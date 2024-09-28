Харрис обещала при победе на выборах в США принять новые меры против нелегальной миграции

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис намерена в случае победы на выборах ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией. Об этом она заявила в пятницу, выступая на митинге в городе Дуглас (штат Аризона) на границе с Мексикой.

«Став президентом, я не только верну законопроект о безопасности границ, который потерпел крах из-за [кандидата в президенты США от республиканцев] Дональда Трампа. Я буду делать больше для охраны нашей границы, чтобы уменьшить число случаев нелегального перехода границы. Я приму дополнительные меры для того, чтобы граница была закрыта между пунктами пропуска», — сказала она.

«Тех, кто незаконно пересекает нашу границу, будут задерживать, выдворять и на 5 лет лишать права на повторный въезд. В отношении тех, кто допускает нарушения повторно, мы будем возбуждать более серьезные уголовные дела. А если кто-то не станет подавать прошение о предоставлении убежища в законном пункте въезда и вместо этого незаконно пересечет нашу границу, ему запретят получение убежища», — подчеркнула Харрис.