ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии
11:32 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территории Республики Ингушетия предотвращена серия преступлений террористической направленности, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан РФ, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов». При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы, отметили в ФСБ.
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