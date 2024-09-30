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ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии

11:32 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Республики Ингушетия предотвращена серия преступлений террористической направленности, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан РФ, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов». При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы, отметили в ФСБ.

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