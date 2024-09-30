МРОТ в России составит 22 440 рублей с 1 января 2025 года
17:00 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России внесло законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей. Документ размещен в думской электронной базе.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», — говорится в законопроекте.
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