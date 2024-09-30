МРОТ в России составит 22 440 рублей с 1 января 2025 года

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России внесло законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей. Документ размещен в думской электронной базе.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», — говорится в законопроекте.