Центробанк фиксирует снижение объемов подозрительных операций в первом полугодии 2024 г
19:15 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы подозрительных операций сократились на 27% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в материалах Банка России.
При этом объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25% и составили 27,8 млрд руб., в том числе в банковском секторе — на 30% (до 19,6 млрд руб.), вне банковского сектора — на 14% (до 8,2 млрд руб.), следует из материалов ЦБ.
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